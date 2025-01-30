"Дія" знову приймає заяви для міжнародного реєстру збитків за зруйноване житло

Українці знову можуть подавати заяви про отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло через застосунок "Дія". Функція подачі заяв до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі відновила роботу. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.



Майже кожен день починається й завершується тривогою, часто з пошкодженнями та руйнуваннями домівок українців, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Міністр цифрової трансформації наголосив на важливості фіксації наслідків російської агресії на міжнародному рівні. Він закликав подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі.

"Послуга знову працює в Дії", – зазначив Федоров.

Заяву можуть подати власники квартир або будинків в Україні, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

Реєстр збитків фіксує руйнування та слугує першим етапом для майбутніх виплат репарацій.

Чим більше заяв надійде, тим сильнішим буде міжнародний сигнал про масштаби втрат, яких зазнає Україна через російську агресію, наголосив Федоров.

Раніше

У застосунку "Дія" через оновлення державних реєстрів тимчасово не працювала частина сервісів.

Нагадаємо

Програма "єВідновлення" вже відновила роботу у "Дії".

