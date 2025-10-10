“Мономах” допомагає армії попри інформаційний тиск: понад 10 млн порцій чаю щомісяця для військових
Київ • УНН
Компанія “Мономах” продовжує допомагати українським захисникам у межах власного проєкту “Зігрій Героїв”.
Попри триваючі інформаційні атаки, бізнес зберігає стабільність і передає військовим понад 10 мільйонів порцій чаю щомісяця.
У "Мономаху" розповідають, що ініціатива "Зігрій Героїв" діє з перших місяців повномасштабного вторгнення. Команда регулярно формує відправки чаю на передову, співпрацюючи з волонтерами та благодійними фондами.
"Це не просто символ вдячності – це прояв підтримки й турботи", – кажуть у компанії.
Попри триваючі інформаційні атаки, "Мономах" продовжує стабільну роботу. У компанії зазначають, що всі звинувачення щодо зв’язків із російським ринком є безпідставними, а сама компанія понад 30 років працює в Україні, сплачуючи податки та створюючи робочі місця.
"Ми вдячні всім, хто поруч… Вбачаємо своє завдання у зміцнненні української економіки, підтримці людей, у тому, щоб бути прикладом відповідального бізнесу", – підкреслили у "Мономаху".
Компанія наголошує, що продовжить допомагати захисникам, працювати прозоро і зміцнювати довіру споживачів.
"Ми стоїмо міцно: у бізнесі, у довірі, у щоденній праці. І продовжимо це робити разом із тими, хто поділяє наші цінності", – зазначили у компанії.