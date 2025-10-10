"Мономах" помогает армии, несмотря на информационное давление: более 10 млн порций чая ежемесячно для военных
Киев • УНН
Компания "Мономах" продолжает помогать украинским защитникам в рамках собственного проекта «Зігрій Героїв».
Несмотря на продолжающиеся информационные атаки, бизнес сохраняет стабильность и передает военным более 10 миллионов порций чая ежемесячно.
В "Мономахе" рассказывают, что инициатива "Зігрій Героїв" действует с первых месяцев полномасштабного вторжения. Команда регулярно формирует отправки чая на передовую, сотрудничая с волонтерами и благотворительными фондами.
"Это не просто символ благодарности – это проявление поддержки и заботы", – говорят в компании.
Несмотря на продолжающиеся информационные атаки, "Мономах" продолжает стабильную работу. В компании отмечают, что все обвинения относительно связей с российским рынком безосновательны, а сама компания более 30 лет работает в Украине, уплачивая налоги и создавая рабочие места.
"Мы благодарны всем, кто рядом… Видим свою задачу в укреплении украинской экономики, поддержке людей, в том, чтобы быть примером ответственного бизнеса", – подчеркнули в "Мономахе".
Компания отмечает, что продолжит помогать защитникам, работать прозрачно и укреплять доверие потребителей.
"Мы стоим крепко: в бизнесе, в доверии, в ежедневном труде. И продолжим это делать вместе с теми, кто разделяет наши ценности", – отметили в компании.