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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41317 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Монастирський: через ситуацію з мігрантами Україна посилить охорону кордону з Білоруссю підрозділами Нацполіції та Нацгвардії

Київ • УНН

 • 37641 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Задля уникнення напливу мігрантів з Білорусі, Україна посилить охорону державного кордону з країною-сусідом. Як заявив під час брифінгу після засідання РНБО міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найбільш уразливі ділянки українсько - білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії, передає УНН.

Монастирський: через ситуацію з мігрантами Україна посилить охорону кордону з Білоруссю підрозділами Нацполіції та Нацгвардії

Цитата

“На найбільш уразливих ділянках рубежів кількість прикордонників буде збільшено вдвічі, також МВС посилить кордон силами Нацгвардії та Нацполіції. Найближчим часом залучимо підрозділи територіальної оборони, щоб перевірити їх і провести навчання із взаємодії різних сил, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми не виключаємо, що і в Україні спробують розвивати такий сценарій, як на кордоні Білорусі та Польщі. Реакція українських правоохоронців буде чіткою, жорсткою, коректною у межах закону, що регулює захист держрубежу”, — прокоментував Денис Монастирський.

Деталі

Він додав, що прикордонники, нацгвардійці та поліцейські будуть нести службу не лише на самому кордоні, а й у прикордонних районах, де функціонуватимуть мобільні групи для виявлення незаконного перетину кордону, якщо такий буде відбуватись.

Додамо

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.

На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів змогли прорватися через білорусько-польський кордон та опинитися на території Польщі. Усіх нелегалів затримали.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва. У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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