Монастирський: через ситуацію з мігрантами Україна посилить охорону кордону з Білоруссю підрозділами Нацполіції та Нацгвардії

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“На найбільш уразливих ділянках рубежів кількість прикордонників буде збільшено вдвічі, також МВС посилить кордон силами Нацгвардії та Нацполіції. Найближчим часом залучимо підрозділи територіальної оборони, щоб перевірити їх і провести навчання із взаємодії різних сил, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми не виключаємо, що і в Україні спробують розвивати такий сценарій, як на кордоні Білорусі та Польщі. Реакція українських правоохоронців буде чіткою, жорсткою, коректною у межах закону, що регулює захист держрубежу”, — прокоментував Денис Монастирський.

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Він додав, що прикордонники, нацгвардійці та поліцейські будуть нести службу не лише на самому кордоні, а й у прикордонних районах, де функціонуватимуть мобільні групи для виявлення незаконного перетину кордону, якщо такий буде відбуватись.

Додамо

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.

На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів змогли прорватися через білорусько-польський кордон та опинитися на території Польщі. Усіх нелегалів затримали.



Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва. У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.