Монастырский: из-за ситуации с мигрантами Украина усилит охрану границы с Беларусью подразделениями Нацполиции и Нацгвардии

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“На наиболее уязвимых участках рубежей количество пограничников будет увеличено вдвое, также МВД усилит границу силами Нацгвардии и Нацполиции. В ближайшее время привлечем подразделения территориальной обороны, чтобы проверить их и провести учения по взаимодействию различных сил, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Мы не исключаем, что и в Украине попытаются развивать такой сценарий, как на границе Беларуси и Польши. Реакция украинских правоохранителей будет четкой, жесткой, корректной в рамках закона, регулирующего защиту госграницы”, — прокомментировал.

Детали

Он добавил, что пограничники, нацгвардейцы и полицейские будут нести службу не только на самой границе, но и в приграничных районах, где будут работать мобильные группы для выявления незаконного пересечения границы, если такое будет происходить.

Добавим

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они раздавались с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.



В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства. В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.