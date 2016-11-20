Молодіжка “Ворскли” поступилася “Дніпру”
Київ • УНН
ПОЛТАВА-ДНІПРО-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Футболісти полтавської “Ворскли” U-21 зазнали поразки від ровесників з “Дніпра”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ФК “Дніпро”.
Перед матчем у Полтаві “Ворскла” і “Дніпро” знаходилися поруч у турнірній таблиці, набравши по 17 очок. Щоправда, підопічні Олександра Омельчука провели на одну гру більше, заздалегідь зустрівшись в поєдинку 18-го туру з “Волинню”. Однаковою була і кількість делегованих гравців основних складів: у полтавчан вийшли голкіпер Дмитро Непогодов та форвард Дмитро Хльобас, а у дніпрян хавбек Ігор Когут і нападаючий Денис Баланюк, який і став автором єдиного за весь матч голу.
Як повідомляв УНН, молодіжка "Олександрії" поступилася луганській "Зорі".