Молодежка "Ворсклы" уступила "Днепру"
Киев • УНН
ПОЛТАВА-ДНЕПР-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Футболисты полтавской "Ворсклы" U-21 потерпели поражение от сверстников из "Днепра". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ФК "Днепр".
Перед матчем в Полтаве "Ворскла" и "Днепр" находились рядом в турнирной таблице, набрав по 17 очков. Правда, подопечные Александра Омельчука провели на одну игру больше, заранее встретившись в поединке 18-го тура с "Волынью". Одинаковым было и количество делегированных игроков основных составов: у полтавчан вышли голкипер Дмитрий Непогодов и форвард Дмитрий Хлебас, а у днепрян хавбек Игорь Когут и нападающий Денис Баланюк, который и стал автором единственного за весь матч гола.
Как сообщал УНН, молодежка "Александрии" уступила луганской "Заре".