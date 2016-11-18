Молодіжка "Олександрії" поступилася луганській "Зорі"
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. У матчі 15-го туру першості серед команд U-21 футболісти "Олександрії" програли одноліткам із луганської "Зорі" з рахунком 0:2, повідомили УНН-Центр у прес-службі олександрійського клубу.
Так, на 49-й хвилині нападник "Зорі" Денис Безбородько, вийшовши віч-на-віч із голкіпером "Олександрії", переграв його і забив гол − 1:0. А в же за 10 хвилин Денис Безбородько оформив дубль, збільшивши перевагу власної команди – 2:0.
Додамо, що гра між "Олександрією" та луганською "Зорею" відбулася сьогодні, 18 листопада, на стадіоні НТБ "Металург" у Запоріжжі.