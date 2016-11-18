Молодежка "Александрии" уступила луганской "Зари"
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В матче 15-го тура первенства среди команд U-21 футболисты "Александрии" проиграли сверстникам из луганской "Зари" со счетом 0:2, сообщили УНН-Центр в пресс-службе александрийского клуба.
Так, на 49-й минуте нападающий “Зари” Денис Безбородко, выйдя один на один с голкипером “Александрии”, переиграл его и забил гол — 1:0. А уже через 10 минут Денис Безбородко оформил дубль, увеличив преимущество своей команды — 2:0.
Добавим, что игра между “Александрией” и луганской “Зарей” состоялась сегодня, 18 ноября, на стадионе УТБ “Металлург” в Запорожье.