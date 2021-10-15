Молдова ратифікувала Стамбульську конвенцію

Деталі

Депутати від Блоку комуністів і соціалістів перед голосуванням залишили залу на знак протесту, пише місцеве видання Newsmaker. А представники партії “Шор” проголосували проти ратифікації.

Депутат-соціаліст Григорій Новак на початку засідання запропонував виключити питання про ратифікацію конвенції з порядку денного, однак, більшість депутатів не підтримали цю пропозицію. Перед голосуванням за ратифікацію Новак запропонував поправку, яку парламентська більшість теж не підтримала. Тоді Новак повідомив, що фракція покидає засідання, щоб не брати участь у “цій ганебній дії”. За ратифікацію в результаті проголосували 54 депутати від партії PAS.

Довідка

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством — міжнародна угода, вперше підписана у 2011 році. Молдова підписала Стамбульську конвенцію ще у 2017 році, проте ратифікувала тільки зараз.

Це перший подібний документ, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, які приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію. Також, згідно з конвенцією, кримінальній або іншому правовому покаранню повинні підлягати і сексуальні домагання (харрасмент). У документі, крім того, дано визначення “гендеру” і “гендерного насильства”.

У Стамбульській конвенції детально прописані заходи попередження, захисту і підтримки жертв і, крім того, судового переслідування агресорів, які повинні запровадити в своє законодавство країни, що підписалися. Вона зобов’язує розробити довгострокові плани боротьби з насильством щодо жінок.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Однак ще 11 з них не ратифікували цю угоду.