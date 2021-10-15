Молдова ратифицировала Стамбульская конвенция
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Парламент Молдовы 14 октября проголосовал в окончательном чтении за ратификацию Стамбульской конвенции — международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Ратификацию поддержали 54 депутата от партии “Действие и солидарность” (PAS), пишет УНН.
Детали
Депутаты от Блока коммунистов и социалистов перед голосованием покинули зал в знак протеста, пишет местное издание Newsmaker. А представители партии “Шор” проголосовали против ратификации.
Депутат-социалист Григорий Новак в начале заседания предложил исключить вопрос о ратификации конвенции из повестки дня, однако, большинство депутатов не поддержали это предложение. Перед голосованием за ратификацию Новак предложил поправку, которую парламентское большинство тоже не поддержало. Тогда Новак сообщил, что фракция покидает заседание, чтобы не участвовать в “этом позорном действии”. За ратификацию в итоге проголосовали 54 депутата от партии PAS.
Справка
Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием — международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году. Молдова подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2017 году, однако ратифицировала только сейчас.
Это первый подобный документ, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию. Также, согласно конвенции, уголовному или другому правовому наказанию должны подлежать и сексуальные домогательства (харрасмент). В документе, кроме того, даны определения “гендера” и “гендерного насилия”.
В Стамбульской конвенции подробно прописаны меры предупреждения, защиты и поддержки жертв и, кроме того, судебного преследования агрессоров, которые должны внедрить в свое законодательство подписавшиеся страны. Она обязывает разработать долгосрочные планы борьбы с насилием в отношении женщин.
Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них не ратифицировали это соглашение.