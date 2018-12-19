Мобільні оператори анонсували запуск унікальної послуги
Київ • УНН
“Абонент будь-якого іншого українського оператора зможе після 1 травня 2019 року звернутись у центр обслуговування Vodafone і подати заяву про бажання використовувати свій номер разом із кодом і при цьому користуватись тарифами та послугами Vodafone. Протягом 3-х робочих днів з моменту подання заяви номер вже буде обслуговуватись у мережі Vodafone. Перенесення номеру відбувається у будні протягом робочого часу“, - повідомив один з операторів.
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Єдиною умовою є те, що абонент повинен бути зареєстрований у свого оператора. Це можна зробити онлайн, або ж у магазині свого оператора, надавши документи, що підтверджують особистість. Контрактним абонентам цього робити не потрібно.
Мобільні оператори додають, перед викликом абонентів попереджатимуть голосовим повідомленням, що вони телефонують на перенесений номер. Наразі невідомо, скільки коштуватиме така послуга. А змінювати оператора можна буде раз на 30 днів.
Раніше УНН повідомляв, що у двох операторів мобільного зв'язку виникли проблеми із підключенням до інтернету.