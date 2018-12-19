Мобильные операторы анонсировали запуск уникальной услуги

"Абонент любого другого украинского оператора сможет после 1 мая 2019 года обратиться в центр обслуживания Vodafone и подать заявление о желании использовать свой номер с кодом и при этом пользоваться тарифами и услугами Vodafone. В течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления номер уже будет обслуживаться в сети Vodafone. Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени", - сообщил один из операторов.

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Единственным условием является то, что абонент должен быть зарегистрирован у своего оператора. Это можно сделать онлайн, или же в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам этого делать не нужно.

Мобильные операторы добавляют, что перед вызовом абонентов предупреждать голосовым сообщением, что они звонят на перенесенный номер. На данный момент неизвестно, сколько будет стоить такая услуга. А менять оператора можно будет раз в 30 дней.

Ранее УНН сообщал, что у двух операторов мобильной связи возникли проблемы с подключением к интернету.