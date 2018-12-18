Україна планує розвивати 5G
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна планує підтримати загальну європейську позицію щодо виділення додаткового ресурсу для подальшого розвитку міжнародного рухомого зв’язку 5G. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Держспецзв’язку.
"У результаті обговорення робоча група досягла консолідованої позиції з усіх питань порядку денного ВКР-19. Особливу увагу робоча група приділила питанням додаткових розподілів радіочастотного ресурсу на глобальній основі для широкосмугових систем у рухомій службі, насамперед для систем 4 та 5 поколінь. Так, Україна планує підтримати загальну європейську позицію щодо виділення додаткового ресурсу в смузі частот 24, 25–27,5 ГГц для подальшого розвитку міжнародного рухомого зв’язку (5G). Також робоча група підтримала додатковий розподіл ресурсу аматорській радіослужбі в усій або частині смуги 50–54 МГц з відповідними посиланнями для забезпечення захисту служб, які вже мають розподіл у цій смузі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, найбільший оператор стільникового зв'язку в США Verizon 1 жовтня запустив у комерційну експлуатацію домашню мережу 5G Home.