Украина планирует развивать 5G

"В результате обсуждения рабочая группа достигла консолидированной позиции по всем вопросам повестки дня ВКР-19. Особое внимание рабочая группа уделила вопросам дополнительных распределений радиочастотного ресурса на глобальной основе для широкополосных систем в подвижной службе, прежде всего для систем 4 и 5 поколений. Так, Украина планирует поддержать общую европейскую позицию о выделении дополнительного ресурса в полосе частот 24 25-27,5 ГГц для дальнейшего развития международного подвижной связи (5G). Также рабочая группа поддержала дополнительное распределение ресурса аматорской радиослужбы во всей или части полосы 50-54 МГц с соответствующими ссылками для обеспечения защиты служб, которые уже имеют распределение в этой полосе", - говорится в сообщении.

Напомним, крупнейший оператор сотовой связи в США Verizon 1 октября запустил в коммерческую эксплуатацию домашнюю сеть 5G Home.



