Мобілізовані проходять менший термін підготовки, але динаміка на фронті вимагає швидшого перекидання нових сил - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що мобілізовані проходять менший термін підготовки через вимоги фронту. Новобранці отримують місяць базової та до місяця спеціалізованої підготовки перед відправкою на фронт.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізовані проходять менший термін підготовки, ніж би йому хотілося, але динаміка на фронті вимагає якомога швидшого перекидання нових сил. Про це він заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.
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Як розповів Сирський, мобілізовані проходять менший термін підготовки, ніж би йому хотілося.
"Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. У той же час динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого перекидання нових сил", - сказав Сирський.
Він додав, що новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від половини місяця до цілого місяця більш спеціалізованої підготовки, перш ніж їх відправлять воювати.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація в Україні відбувається згідно з планом Головнокомандування та Генштабу. За два місяці після посилення мобілізації майже 5 млн українців оновили військово-облікові дані.