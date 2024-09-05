Мобилизованные проходят меньший срок подготовки, но динамика на фронте требует более быстрой переброски новых сил - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизованные проходят меньший срок подготовки, чем бы ему хотелось, но динамика на фронте требует как можно более быстрой переброски новых сил. Об этом он заявил в интервью CNN, передает УНН.

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Как рассказал Сырский, мобилизованные проходят меньший срок подготовки, чем бы ему хотелось.

"Конечно, каждый хочет, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшей переброски новых сил", - сказал Сырский.

Он добавил, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от половины месяца до целого месяца более специализированной подготовки, прежде чем их отправят воевать.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине происходит согласно плану Главнокомандования и Генштаба. За два месяца после усиления мобилизации почти 5 млн украинцев обновили военно-учетные данные.