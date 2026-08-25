Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається - комітет з нацбезпеки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що в Україні не проводиться, не готується і не розглядається мобілізація жінок. Про це йдеться у заяві комітету, передає УНН.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає

У комітеті додали, що жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції комітету. Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації

Водночас начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується росією для поширення спекуляцій.

росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде. Жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися. Жінки йдуть у військо виключно добровільно