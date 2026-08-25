Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається - комітет з нацбезпеки

$44.710.0552.160.09
ukenru
12:05 • 3554 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
11:07 • 10439 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
09:51 • 15418 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
09:25 • 16048 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
08:33 • 15393 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
08:22 • 13379 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
08:07 • 25771 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
07:38 • 15460 перегляди
СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном
Ексклюзив
07:28 • 20428 перегляди
Три роки до закриття справи: як строки давності можуть вплинути на суд у справі лікарів Odrex
07:16 • 12855 перегляди
Колишню заступницю керівника ОП Мудру відправили під варту із заставою у 20 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.1м/с
31%
753мм
Популярнi новини
Бернем планує поїздку до США, щоб переконати Трампа посилити ППО України25 серпня, 02:38 • 7890 перегляди
В рпц закликали росіян не критикувати владу та "не відкривати гнилозубого рота" на начальників25 серпня, 03:49 • 13449 перегляди
Що святкують 25 серпня в Україні та світі 25 серпня, 04:00 • 10523 перегляди
Трамп назвав прем’єра Канади та очільника Онтаріо "клоунами" і пригрозив Оттаві наслідкамиPhoto25 серпня, 04:32 • 17971 перегляди
Через продаж армійського пального росіяни штурмують позиції на Краматорському напрямку пішки – АТЕШ25 серпня, 04:44 • 15222 перегляди
Публікації
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
08:07 • 25773 перегляди
Три роки до закриття справи: як строки давності можуть вплинути на суд у справі лікарів Odrex
Ексклюзив
07:28 • 20428 перегляди
День Незалежності України – 35 років свободи: як народжувалася держава та чим запам’ятався її шляхPhoto24 серпня, 05:00 • 88381 перегляди
День Державного Прапора України: історія синьо-жовтого стягу23 серпня, 06:36 • 135819 перегляди
Німеччина планує витратити 12 млрд євро на закупку ракет, розглядається можливість закупівлі Flamingo - ЗМІ22 серпня, 12:29 • 136845 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Мудра
Дональд Трамп
Ірина Терех
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Молдова
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 45654 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 46392 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 86817 перегляди
Сандра Буллок показала рідкісні фото дітей та розповіла про сімейне життяPhoto23 серпня, 01:04 • 94748 перегляди
Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала другий день народження сина Джастіна БібераPhoto22 серпня, 23:04 • 89343 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Storm Shadow
Starlink
МіГ-29

Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається - комітет з нацбезпеки

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Комітет Ради заперечив підготовку мобілізації жінок. Участь жінок у Силах оборони залишається виключно добровільною.

Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається - комітет з нацбезпеки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що в Україні не проводиться, не готується і не розглядається мобілізація жінок. Про це йдеться у заяві комітету, передає УНН.

Деталі

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає

- заявили у комітеті.

У комітеті додали, що жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції комітету. Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації

- додали у комітеті.

Водночас начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується росією для поширення спекуляцій.

росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде. Жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися. Жінки йдуть у військо виключно добровільно

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Україні не планується жіночої мобілізації, а також жодних змін щодо батьків трьох дітей.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна