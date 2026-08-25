Мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается - комитет по нацбезопасности

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается мобилизация женщин. Об этом говорится в заявлении комитета, передает УНН.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки официально сообщает: никаких законодательных инициатив, законопроектов или даже внутренних обсуждений по поводу мобилизации женщин нет

В комитете добавили, что женщины в Украине присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.

Заявления отдельных спикеров, которые публично рассуждают на эту тему, не отражают реальной законодательной работы и позиции комитета. Призываем не поддаваться манипуляциям и пользоваться только официальными источниками информации

В то же время начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что тема мобилизации женщин используется россией для распространения спекуляций.

россияне сейчас паразитируют на этой теме благодаря некоторым нашим странным экспертам, которые решили поговорить о том, чего нет и не будет. Никакая мобилизация женщин в Украине не происходит и происходить не будет. Женщины идут в войско исключительно добровольно