Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день чайного гриба. Що ще можна відзначити 21 лютого

Сьогодні, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови. Подія була започаткована у 1999 році за ініціативи ЮНЕСКО, пише УНН.

Нині у світі нараховується близько семи тисяч різноманітних мов, дві тисячі з них поширені в Азії. Найбільшими групами мов є індоєвропейська та семітська.

Близько двох третин населення планети розмовляють лише 12-та мовами. Більше двох мільярдів жителів Землі розмовляють трьома мовами: китайською, іспанською та англійською.

Своєю особливою мовою будь-яка етнічна спільнота завжди вирізняється з-поміж інших. Рідна мова є носієм цінностей та знань, які передаються з покоління в покоління в якості нематеріального культурного спадку.

За оцінками науковців, на даний момент 43% мов зараз перебувають під загрозою цілковитого зникнення. Близько 500 мов у світі мають всього кілька носіїв, а деякі з них лише одного. Вважається, що кожні два тижні на Землі зникає одна мова.

Також сьогодні усі бажаючі можуть долучитися до відзначення Всесвітнього дня чайного гриба.

Дата святкування обрана не випадково. Вважається, чайний гриб з’явився у 221 році до нашої ери за часів правління у Китаї династії Цинь.

За переказом, імператор Цинь Шихуанді займався пошуком еліксиру життя, і одним з його варіантів розглядав саме чайний гриб.

Мета сьогоднішньої події – поширити інформацію про культуру споживання чайного гриба, показати його користь для здоров’я людини.

З 1990 року 21 лютого відзначається Всесвітній день екскурсовода. Ініціатором події виступила Міжнародна федерація асоціацій туристичних гідів.

Професія екскурсовода не така проста як здається на перший погляд. Екскурсовод повинен вміти користуватися історичними матеріалами та архівними даними, володіти ораторськими здібностями та вміти зацікавити аудиторію.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Тимофія.

З юних років Тимофій вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Був учнем Платона Студійського. Багато років прожив самітником у пустелі.

За свою смиренність та відмову від мирських спокус Тимофій отримав від Господа дар зцілення та дивотворення.

Іменини 21 лютого святкують Тимофій, Юрій, Георгій, Захар.