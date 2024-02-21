Международный день родного языка, Всемирный день чайного гриба. Что еще можно отметить 21 февраля
Киев • УНН
Сегодня - Международный день родного языка, основанный в 1999 году ЮНЕСКО с целью сохранения языков и культурного наследия, поскольку, по оценкам ученых, 43% существующих языков находятся под угрозой исчезновения.
Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Событие было основано в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО, пишет УНН.
Сейчас в мире насчитывается около семи тысяч различных языков, две тысячи из них распространены в Азии. Крупнейшими группами языков являются индоевропейская и семитская.
Около двух третей населения планеты разговаривают только на 12-ти языках. Более двух миллиардов жителей Земли говорят на трех языках: китайском, испанском и английском.
Своим особым языком любая этническая общность всегда отличается от других. Родной язык является носителем ценностей и знаний, которые передаются из поколения в поколение в качестве нематериального культурного наследия.
По оценкам ученых, на данный момент 43% языков сейчас находятся под угрозой полного исчезновения. Около 500 языков в мире имеют всего несколько носителей, а некоторые из них только одного. Считается, что каждые две недели на Земле исчезает один язык.
Также сегодня все желающие могут присоединиться к празднованию Всемирного дня чайного гриба.
Дата празднования выбрана не случайно. Считается, чайный гриб появился в 221 году до нашей эры во времена правления в Китае династии Цинь.
По преданию, император Цинь Шихуанди занимался поиском эликсира жизни, и одним из его вариантов рассматривал именно чайный гриб.
Цель сегодняшнего события - распространить информацию о культуре потребления чайного гриба, показать его пользу для здоровья человека.
С 1990 года 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Инициатором события выступила Международная федерация ассоциаций туристических гидов.
Профессия экскурсовода не так проста как кажется на первый взгляд. Экскурсовод должен уметь пользоваться историческими материалами и архивными данными, обладать ораторскими способностями и уметь заинтересовать аудиторию.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Тимофея.
С юных лет Тимофей решил посвятить свою жизнь служению Господу. Был учеником Платона Студийского. Много лет прожил отшельником в пустыне.
За свое смирение и отказ от мирских соблазнов Тимофей получил от Господа дар исцеления и чудотворения.
Именины 21 февраля празднуют Тимофей, Юрий, Георгий, Захар.
Международный день родного языка, Всемирный день чайного гриба. Что еще можно отметить 21 февраля
Сегодня - Международный день родного языка, основанный в 1999 году ЮНЕСКО с целью сохранения языков и культурного наследия, поскольку, по оценкам ученых, 43% существующих языков находятся под угрозой исчезновения.
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