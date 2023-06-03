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Міжнародний турнір з боксу в Нідерландах: Україна виборола 11 нагород

Київ • УНН

 • 853646 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Українські боксери здобули 11 медалей і посіли друге загальнокомандне місце на міжнародному турнірі "Кубок Ейндховена" в Нідерландах. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Міжнародний турнір з боксу в Нідерландах: Україна виборола 11 нагород

Деталі

Зокрема, українські спортсмени вибороли 5 золотих, 4 срібні та 2 бронзові медалі.

Так, "золото" здобули: Ярослав Михалушко, Богдан Толмачов, Павло Іллюша, Дмитро Колісніченко та Ратмір Турчанінов

"Срібло" отримали: Данило Лозан, Руслан Цикало, Геннадій Масленніков та Ашот Кочарян.

А "бронзовими" призерами стали: Андрій Халецький та Василь Ткачук.

Таким чином, Україна зайняла друге загальнокомандне місце на міжнародному турнірі. Нагороду "найкращому боксеру" отримав Павло Ілюша. Зазначається, що змаганнях взяли участь спортсмени з 25 країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські параплавці вибороли 12 нагород на міжнародному турнірі у Франції

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