Международный турнир по боксу в Нидерландах: Украина завоевала 11 наград

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В частности, украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

Так, "золото" завоевали: Ярослав Михалушко, Богдан Толмачев, Павел Ильюша, Дмитрий Колесниченко и Ратмир Турчанинов

"Серебро" получили: Даниил Лозан, Руслан Цыкало, Геннадий Масленников и Ашот Кочарян.

А "бронзовыми" призерами стали: Андрей Халецкий и Василий Ткачук.

Таким образом, Украина заняла второе общекомандное место на международном турнире. Награду "лучшему боксеру" получил Павел Илюша. Отмечается, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из 25 стран.

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