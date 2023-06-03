Международный турнир по боксу в Нидерландах: Украина завоевала 11 наград
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинские боксеры завоевали 11 медалей и заняли второе общекомандное место на международном турнире "Кубок Эйндховена" в Нидерландах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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В частности, украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.
Так, "золото" завоевали: Ярослав Михалушко, Богдан Толмачев, Павел Ильюша, Дмитрий Колесниченко и Ратмир Турчанинов
"Серебро" получили: Даниил Лозан, Руслан Цыкало, Геннадий Масленников и Ашот Кочарян.
А "бронзовыми" призерами стали: Андрей Халецкий и Василий Ткачук.
Таким образом, Украина заняла второе общекомандное место на международном турнире. Награду "лучшему боксеру" получил Павел Илюша. Отмечается, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из 25 стран.
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