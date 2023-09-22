Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми: чому українські жінки та діти опинилися у зоні ризику
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні, 23 вересня, відзначається Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Подія була започаткована низкою громадських організацій із захисту прав жінок та протидії торгівлі людьми на спільній конференції, яка 1999 року відбулася у Бангладеші, пише УНН.
Дату обрали не випадково — саме 23 вересня далекого 1913 року в Аргентині був прийнятий закон щодо протидії дитячій проституції.
Торгівля людьми у сучасному світі
Як повідомив наприкінці липня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, у 148 країнах світу було виявлено та зареєстровано близько 50 тисяч жертв торгівлі людьми. Жінки становлять серед них 46%, дівчатка — 19%.
Сексуальна експлуатація залишається найпоширенішою формою експлуатації (50%), за якою слідує примусова праця (38%).
Чому українські жінки та діти опинилися в зоні ризику
Із початком повномасштабної російської агресії чимало українських жінок разом зі своїми дітьми, тікаючи від жахіть війни виїхали за кордон. Перебуваючи у не знайомих для себе країнах, досить часто не знаючи мови, вони легко можуть стати жертвами сексуальної експлуатації.
Аби цього уникнути, громадські організації та правоохоронці постійно радять українкам:
— не віддавати малознайомим людям документи;
— не спокушатися на сумнівні пропозиції легкого і великого заробітку;
— постійно підтримувати контакт зі своїми родичами в Україні та українськими офіційними установами і громадськими організаціями за кордоном.
При цьому, в Україні заперечують інформацію західним ЗМІ про те, що жертвами торгівлі людьми з початку війни, нібито, могли стати 100 тисяч українців.
За інформацією українських правоохоронців, станом на квітень цього року, із початку війни було отримали 50 повідомлень щодо наших співгромадян, які могли стати жертвами торгівлі людьми. За шістьма фактами відкриті кримінальні провадження.
Загалом, За оцінкою Міжнародної організації з міграції, приблизно 300 тисяч громадян України постраждали від торгівлі людьми з 1991 року.
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