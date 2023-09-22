Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми: почему украинские женщины и дети оказались в зоне риска
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня, 23 сентября, отмечается Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Событие было основано рядом общественных организаций по защите прав женщин и противодействию торговле людьми на совместной конференции, которая в 1999 году состоялась в Бангладеше, пишет УНН.
Дату выбрали не случайно — именно 23 сентября далекого 1913 года в Аргентине был принят закон по противодействию детской проституции.
Торговля людьми в современном мире
Как сообщил в конце июля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в 148 странах мира было выявлено и зарегистрировано около 50 тысяч жертв торговли людьми. Женщины составляют среди них 46%, девочки — 19%.
Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%).
Почему украинские женщины и дети оказались в зоне риска
С началом полномасштабной российской агрессии немало украинских женщин вместе с своими детьми, убегая от ужасов войны, выехали за границу. Находясь в не знакомых для себя странах, довольно часто не зная языка, они легко могут стать жертвами сексуальной эксплуатации.
Чтобы этого избежать, общественные организации и правоохранители постоянно советуют украинкам:
— не отдавать малознакомым людям документы;
— не соблазняться на сомнительные предложения легкого и большого заработка;
— постоянно поддерживать контакт с своими родственниками в Украине и украинскими официальными учреждениями и общественными организациями за рубежом.
При этом, в Украине отрицают информацию западным СМИ о том, что жертвами торговли людьми с начала войны, якобы, могли стать 100 тысяч украинцев.
По информации украинских правоохранителей, по состоянию на апрель этого года, с начала войны было получено 50 сообщений о наших согражданах, которые могли стать жертвами торговли людьми. По шести фактам открыты уголовные производства.
В целом, по оценке Международной организации по миграции, примерно 300 тысяч граждан Украины пострадали от торговли людьми с 1991 года.
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