Міжнародні резерви "схудли" на 8,1%: НБУ каже про продаж валюти і сплату боргів на тлі менших обсягів міжнародної допомоги
Київ • УНН
Міжнародні резерви України скоротилися до 38,9 млрд дол. США за підсумками вересня. Зниження пов'язане з валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами, частково компенсованими надходженнями від ОВДП.
Міжнародні резерви України становили 38,9 млрд дол. США за підсумками вересня, зменшившись за місяць на 8,1%, повідомили у Національному банку України у понеділок, пише УНН.
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"Станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 898,6 млн дол. США. У вересні вони знизилися на 8,1%", - ідеться у повідомленні.
Таку динаміку у регуляторі пояснили "валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті". Ці операції, як зазначається, були частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та "одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні". "Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів", - вказали у Нацбанку.
Як повідомляється, НБУ продав на валютному ринку 3 млрд 213,8 млн дол. та викупив до резервів 0,6 млн дол. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив 3 млрд 213,2 млн дол.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку, як зазначається, надійшло 674,7 млн дол. США. З цієї суми:
- 603,6 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП;
- 60,0 млн дол. США – від Світового банку;
- 11,1 млн дол. США – від Банку розвитку Ради Європи.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 552,4 млн дол. США, з яких:
- 456,3 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- 52,1 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 44,0 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,8 млн дол. США.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту", - ідеться у повідомленні.
На початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд доларів - НБУ19.09.24, 14:40 • 14803 перегляди