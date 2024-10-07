Международные резервы "похудели" на 8,1%: НБУ говорит о продаже валюты и уплате долгов на фоне меньших объемов международной помощи

Международные резервы Украины составили 38,9 млрд долл. США по итогам сентября, уменьшившись за месяц на 8,1%, сообщили в Национальном банке Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 октября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 38 898,6 млн долл. США. В сентябре они снизились на 8,1%", - говорится в сообщении.

Такую динамику в регуляторе объяснили "валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте". Эти операции, как отмечается, были частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и "одним из наименьших с начала года объемов международной помощи, поступивших в сентябре после значительных объемов в августе". "Это в очередной раз продемонстрировало присущую для этого года неритмичность поступления помощи от международных партнеров", - указали в Нацбанке.

Как сообщается, НБУ продал на валютном рынке 3 млрд 213,8 млн долл. и выкупил в резервы 0,6 млн долл. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила 3 млрд 213,2 млн долл.

На валютные счета правительства в Нацбанке, как отмечается, поступило 674,7 млн долл. США. Из этой суммы:

603,6 млн долл. США - от размещения валютных ОВГЗ;

60,0 млн долл. США - от Всемирного банка;

11,1 млн долл. США - от Банка развития Совета Европы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 552,4 млн долл. США, из которых:

456,3 млн долл. США - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

52,1 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

44,0 млн долл. США - уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 729,8 млн долл. США.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,0 месяца будущего импорта", - говорится в сообщении.