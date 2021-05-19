Міжнародне енергетичне агентство закликало країни відмовитися від інвестицій і будівництв ТЕЦ

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“Якщо уряди серйозно ставляться до кліматичної кризи, не може бути ніяких нових інвестицій в нафту, газ і вугілля починаючи вже з цього року”, — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

За даними аналітиків, результатом таких дій буде не зростання економічного навантаження, а чиста вигода для економіки.

Зокрема, МЕА опублікувало докладний звіт про те, що потрібно для досягнення глобальних кліматичних цілей.

У ньому визначається 400 важливих етапів для досягнення кліматичної нейтральності. В аналізі також враховується зростання населення в світі приблизно на 2 млрд людей, а також необхідність постачати електроенергію 785 мільйонам людей, які поки не мають до неї доступу.

За підрахунками, це буде коштувати близько 40 млрд доларів на рік, або 1% від щорічних глобальних інвестицій в енергетичний сектор.

У той же час повідомляється, що дуже мало урядів готові зупинити розширення сфери викопного палива.

“Наш звіт нікому нічого не забороняє. Якщо урядовці планують інвестиції в викопне паливо, це їхній вибір. Але якщо уряди візьмуть на себе зобов’язання зменшити нульові викиди, вони повинні прийняти всі аспекти такого рішення”, — зазначає директор МЕА.

За прогнозами МЕА, при такому енергетичному переході може бути втрачено близько 5 млн робочих місць, але уряди можуть полегшити потенційні наслідки.

Бірол заявив, що технологія зменшення викидів вдвічі до 2030 року вже доступна і її потрібно впроваджувати ще швидше.

МЕА прогнозує, що глобальний попит на нафту знизиться найближчим часом, тому, швидше за все, не буде необхідності в нових інвестиціях в нафтові і газові родовища або вугільні шахти.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнути нульових викидів до середини століття.