Міжнародне енергетичне агентство закликало країни відмовитися від інвестицій і будівництв ТЕЦ

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 16126 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 57638 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 142995 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 178850 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 160760 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 159745 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 109860 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88201 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 211094 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89560 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.8м/с
74%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 94278 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 35242 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 48118 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 57160 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 73853 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 178220 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 211094 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 302417 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 466972 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 450777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 16182 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 40896 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 45812 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45886 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46481 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Міжнародне енергетичне агентство закликало країни відмовитися від інвестицій і будівництв ТЕЦ

Київ • УНН

 • 20442 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) закликало країни відмовитися від масштабного використання викопного палива. У зворотному випадку, світові не вдасться уникнути наслідків глобального потепління і досягти нульового рівня викидів до 2050 року. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Міжнародне енергетичне агентство закликало країни відмовитися від інвестицій і будівництв ТЕЦ

Деталі

“Якщо уряди серйозно ставляться до кліматичної кризи, не може бути ніяких нових інвестицій в нафту, газ і вугілля починаючи вже з цього року”, — заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

За даними аналітиків, результатом таких дій буде не зростання економічного навантаження, а чиста вигода для економіки.

Зокрема, МЕА опублікувало докладний звіт про те, що потрібно для досягнення глобальних кліматичних цілей.

У ньому визначається 400 важливих етапів для досягнення кліматичної нейтральності. В аналізі також враховується зростання населення в світі приблизно на 2 млрд людей, а також необхідність постачати електроенергію 785 мільйонам людей, які поки не мають до неї доступу.

За підрахунками, це буде коштувати близько 40 млрд доларів на рік, або 1% від щорічних глобальних інвестицій в енергетичний сектор.

У той же час повідомляється, що дуже мало урядів готові зупинити розширення сфери викопного палива.

“Наш звіт нікому нічого не забороняє. Якщо урядовці планують інвестиції в викопне паливо, це їхній вибір. Але якщо уряди візьмуть на себе зобов’язання зменшити нульові викиди, вони повинні прийняти всі аспекти такого рішення”, — зазначає директор МЕА.

За прогнозами МЕА, при такому енергетичному переході може бути втрачено близько 5 млн робочих місць, але уряди можуть полегшити потенційні наслідки.

Бірол заявив, що технологія зменшення викидів вдвічі до 2030 року вже доступна і її потрібно впроваджувати ще швидше.

МЕА прогнозує, що глобальний попит на нафту знизиться найближчим часом, тому, швидше за все, не буде необхідності в нових інвестиціях в нафтові і газові родовища або вугільні шахти.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнути нульових викидів до середини століття.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36