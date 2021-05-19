Международное энергетическое агентство призвало страны отказаться от инвестиций и строительств ТЭЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны отказаться от масштабного использования ископаемого топлива. В обратном случае, миру не удастся избежать последствий глобального потепления и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
“Если правительства серьезно относятся к климатическому кризису, не может быть никаких новых инвестиций в нефть, газ и уголь начиная уже с этого года”, — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
По данным аналитиков, результатом таких действий будет не рост экономической нагрузки, а чистая выгода для экономики.
В частности, МЭА опубликовало подробный отчет о том, что нужно для достижения глобальных климатических целей.
В нем определяется 400 важных этапов для достижения климатической нейтральности. В анализе также учитывается рост населения в мире примерно на 2 млрд людей, а также необходимость поставлять электроэнергию 785 миллионам людей, которые пока не имеют к ней доступа.
По подсчетам, это будет стоить около 40 млрд долларов в год, или 1% от ежегодных глобальных инвестиций в энергетический сектор.
В то же время сообщается, что очень мало правительств готовы остановить расширение сферы ископаемого топлива.
“Наш отчет никому ничего не запрещает. Если правительства планируют инвестиции в ископаемое топливо, это их выбор. Но если правительства возьмут на себя обязательства уменьшить нулевые выбросы, они должны принять все аспекты такого решения”, — отмечает директор МЭА.
По прогнозам МЭА, при таком энергетическом переходе может быть потеряно около 5 млн рабочих мест, но правительства могут облегчить потенциальные последствия.
Бирол заявил, что технология уменьшения выбросов вдвое к 2030 году уже доступна и ее нужно внедрять еще быстрее.
МЭА прогнозирует, что глобальный спрос на нефть снизится в ближайшее время, поэтому, скорее всего, не будет необходимости в новых инвестициях в нефтяные и газовые месторождения или угольные шахты.
Напомним
Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и достигнут нулевых выбросов к середине столетия.