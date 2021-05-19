Международное энергетическое агентство призвало страны отказаться от инвестиций и строительств ТЭЦ

Детали

“Если правительства серьезно относятся к климатическому кризису, не может быть никаких новых инвестиций в нефть, газ и уголь начиная уже с этого года”, — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

По данным аналитиков, результатом таких действий будет не рост экономической нагрузки, а чистая выгода для экономики.

В частности, МЭА опубликовало подробный отчет о том, что нужно для достижения глобальных климатических целей.

В нем определяется 400 важных этапов для достижения климатической нейтральности. В анализе также учитывается рост населения в мире примерно на 2 млрд людей, а также необходимость поставлять электроэнергию 785 миллионам людей, которые пока не имеют к ней доступа.

По подсчетам, это будет стоить около 40 млрд долларов в год, или 1% от ежегодных глобальных инвестиций в энергетический сектор.

В то же время сообщается, что очень мало правительств готовы остановить расширение сферы ископаемого топлива.

“Наш отчет никому ничего не запрещает. Если правительства планируют инвестиции в ископаемое топливо, это их выбор. Но если правительства возьмут на себя обязательства уменьшить нулевые выбросы, они должны принять все аспекты такого решения”, — отмечает директор МЭА.

По прогнозам МЭА, при таком энергетическом переходе может быть потеряно около 5 млн рабочих мест, но правительства могут облегчить потенциальные последствия.

Бирол заявил, что технология уменьшения выбросов вдвое к 2030 году уже доступна и ее нужно внедрять еще быстрее.

МЭА прогнозирует, что глобальный спрос на нефть снизится в ближайшее время, поэтому, скорее всего, не будет необходимости в новых инвестициях в нефтяные и газовые месторождения или угольные шахты.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и достигнут нулевых выбросов к середине столетия.