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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Міжнародна коаліція оголосила 48-годинне перемир’я в Ємені

Міжнародна коаліція оголосила 48-годинне перемир’я в Ємені

Київ • УНН

 • 8351 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міжнародна коаліція під проводом Саудівської Аравії оголосила про припинення вогню в Ємені, оголосивши 48-годинне перемир’я. Воно почнеться з полудня за Гринвічем 19 листопада, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Це вже третє, оголошене цього року, перемир’я в Ємені. Його режим може бути продовжено, якщо повстанці Хуті погодяться з цим і дозволять провезення гуманітарної допомоги в підконтрольні їм райони, передає агенція Saudi Press.

Міжнародна коаліція веде боротьбу з повстанцями шиїтськими повстанцями з руху “Аль-Хуті” з березня 2015 року, після того, як у 2014-му вони скинули обраного президента Абд-Раббу Мансура Хаді.

ООН оцінює кількість загиблих в результаті збройного конфлікту у Ємені у понад 10 тисяч.

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