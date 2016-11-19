Міжнародна коаліція оголосила 48-годинне перемир’я в Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міжнародна коаліція під проводом Саудівської Аравії оголосила про припинення вогню в Ємені, оголосивши 48-годинне перемир’я. Воно почнеться з полудня за Гринвічем 19 листопада, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Це вже третє, оголошене цього року, перемир’я в Ємені. Його режим може бути продовжено, якщо повстанці Хуті погодяться з цим і дозволять провезення гуманітарної допомоги в підконтрольні їм райони, передає агенція Saudi Press.
Міжнародна коаліція веде боротьбу з повстанцями шиїтськими повстанцями з руху “Аль-Хуті” з березня 2015 року, після того, як у 2014-му вони скинули обраного президента Абд-Раббу Мансура Хаді.
ООН оцінює кількість загиблих в результаті збройного конфлікту у Ємені у понад 10 тисяч.