Международная коалиция объявила 48-часовое перемирие в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Международная коалиция под руководством Саудовской Аравии объявила о прекращении огня в Йемене, объявив 48-часовое перемирие. Оно начнется с полудня по Гринвичу 19 ноября, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Это уже третье, объявленное в этом году, перемирие в Йемене. Его режим может быть продлен, если повстанцы Хути согласятся с этим и позволят провоз гуманитарной помощи в подконтрольные им районы, передает агентство Saudi Press.
Международная коалиция ведет борьбу с шиитскими повстанцами из движения "Аль-Хути" с марта 2015 года, после того, как в 2014-м они сбросили избранного президента Абд-Раббу Мансура Хади.
ООН оценивает число погибших в результате вооруженного конфликта в Йемене в более чем 10 тысяч.