Міжнародна асоціація боксу ухвалила рішення відсторонити представників РФ та Білорусі від турнірів

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"IBA схвалила рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії чи Білорусі. Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу. У разі, коли це неможливо в короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральним спортсменам", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, схвалено скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі у 2022 році.

Водночас керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.

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У Пекіні українські паралімпійці влаштували акцію проти російської агресії.