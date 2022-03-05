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Міжнародна асоціація боксу ухвалила рішення відсторонити представників РФ та Білорусі від турнірів

Міжнародна асоціація боксу ухвалила рішення відсторонити представників РФ та Білорусі від турнірів

Київ • УНН

 • 131504 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила представників Росії та Білорусі від змагань, вони можуть брати участь лише як нейтральні спортсмени. Про це повідомляє УНН з посиланням на IBA.

Цитата

"IBA схвалила рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії чи Білорусі. Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу. У разі, коли це неможливо в короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральним спортсменам", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Крім цього, схвалено скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі у 2022 році.

Водночас керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.

Нагадаємо 

У Пекіні українські паралімпійці влаштували акцію проти російської агресії.

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