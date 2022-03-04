"Ні війні!": у Пекіні українські паралімпійці влаштували акцію проти російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Пекіні українська паралімпійська збірна провела акцію під гаслами "Ні війні! Мир Україні!". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook президента Національного комітету спорту інвалідів Валерія Сушкевича.
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Наші спортсмени провели мирну акцію, розгорнувши плакати, які закликали припинити війну в Україні. Їм аплодували, до них підходили привітатися паралімпійці з інших країн, зокрема Чехії.
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