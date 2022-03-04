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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59860 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Ні війні!": у Пекіні українські паралімпійці влаштували акцію проти російської агресії

"Ні війні!": у Пекіні українські паралімпійці влаштували акцію проти російської агресії

Київ • УНН

 • 214843 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У Пекіні українська паралімпійська збірна провела акцію під гаслами "Ні війні! Мир Україні!". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook президента Національного комітету спорту інвалідів Валерія Сушкевича.

Деталі 

Наші спортсмени провели мирну акцію, розгорнувши плакати, які закликали припинити війну в Україні. Їм аплодували, до них підходили привітатися паралімпійці з інших країн, зокрема Чехії.

Нагадаємо 

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг підтримала Україну.

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