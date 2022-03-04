"Нет войне!": в Пекине украинские паралимпийцы устроили акцию против российской агрессии

Детали

Наши спортсмены провели мирную акцию, развернув плакаты, которые призывали прекратить войну в Украине. Им аплодировали, к ним подходили поздороваться паралимпийцы из других стран, в частности Чехии.

Напомним

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Украину.