"Нет войне!": в Пекине украинские паралимпийцы устроили акцию против российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Пекине украинская паралимпийская сборная провела акцию под лозунгами "Нет войне! Мир Украине!". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook президента Национального комитета спорта инвалидов Валерия Сушкевича.
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Наши спортсмены провели мирную акцию, развернув плакаты, которые призывали прекратить войну в Украине. Им аплодировали, к ним подходили поздороваться паралимпийцы из других стран, в частности Чехии.
Напомним
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