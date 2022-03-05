Международная ассоциация бокса приняла решение отстранить представителей РФ и Беларуси от турниров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила представителей России и Беларуси от соревнований, они могут участвовать лишь как нейтральные спортсмены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IBA.
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"IBA одобрила рекомендацию МОК по участию боксеров и официальных лиц соревнований (включая рефери и судей), относящихся к национальным федерациям IBA России или Беларуси. Соответственно, их нельзя приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу. В случае, когда это невозможно в короткий срок по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать лишь как нейтральным спортсменам", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме этого, одобрена отмена международных мероприятий, запланированных в России и Беларуси в 2022 году.
В то же время руководство ассоциации предложило полную поддержку мерам, направленным на помощь украинским боксерам.
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