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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25396 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 52839 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 70421 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 140473 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 203309 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 191810 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 212234 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197105 перегляди

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Міжбанк відкрився на рівні 25,45/25,52 грн за долар

Міжбанк відкрився на рівні 25,45/25,52 грн за долар

Київ • УНН

 • 5674 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,45/25,52 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.

Ціни на російську валюту становили 0,4023/0,4036, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,8880/27,9700. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0958/1,0960.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня міжбанк відкрився на рівні 25,40/25,50 грн за долар.

Українські Національні Новини

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