Міжбанк відкрився на рівні 25,45/25,52 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,45/25,52 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,4023/0,4036, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,8880/27,9700. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0958/1,0960.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня міжбанк відкрився на рівні 25,40/25,50 грн за долар.