Межбанк открылся на уровне 25,45/25,52 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,45/25,52 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,4023/0,4036, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,8880/27,9700. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0958/1,0960.
Как сообщал УНН, 27 октября межбанк открылся на уровне 25,40/25,50 грн за доллар.