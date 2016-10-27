Міжбанк відкрився на рівні 25,40/25,50 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,40/25,50 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,4036/0,4054, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,6935/27,8080.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0904/1,0906.
Як повідомляв УНН, 26 жовтня міжбанк відкрився на рівні 25,57/25,63 грн за долар.