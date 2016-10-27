Межбанк открылся на уровне 25,40 / 25,50 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0,4036 / 0,4054, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,6935 / 27,8080.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0904 / 1,0906.

Как сообщал УНН, 26 октября межбанк открылся на уровне 25,57 / 25,63 грн за доллар.