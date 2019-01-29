Між ЄС та США розгорається оливкова суперечка

Сесілія Мальмстрем заявила, що у вівторок передасть цю справу в систему врегулювання суперечок Світової організації торгівлі, правила якої були американцями порушені.

"Разом з іспанською владою, - додала вона, - ми продовжимо рішуче захищати інтереси європейських виробників".



Нагадаємо, глава Мінфіну Франції визнав початок торгової війни з США.



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