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Між ЄС та США розгорається оливкова суперечка

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем назвала "необгрунтованими і несправедливими" мита, накладені Сполученими Штатами на маслини і оливкове масло з Іспанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

Сесілія Мальмстрем заявила, що у вівторок передасть цю справу в систему врегулювання суперечок Світової організації торгівлі, правила якої були американцями порушені.

"Разом з іспанською владою, - додала вона, - ми продовжимо рішуче захищати інтереси європейських виробників".

Нагадаємо, глава Мінфіну Франції визнав початок торгової війни з США.

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