Між ЄС та США розгорається оливкова суперечка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем назвала "необгрунтованими і несправедливими" мита, накладені Сполученими Штатами на маслини і оливкове масло з Іспанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Сесілія Мальмстрем заявила, що у вівторок передасть цю справу в систему врегулювання суперечок Світової організації торгівлі, правила якої були американцями порушені.
"Разом з іспанською владою, - додала вона, - ми продовжимо рішуче захищати інтереси європейських виробників".
Нагадаємо, глава Мінфіну Франції визнав початок торгової війни з США.
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