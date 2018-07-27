Макрон выступил против торговых переговоров США и ЕС

По словам хозяина Елисейского дворца, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не угрозах. “Я не поддерживаю начало переговоров относительно широкой торговой сделки, такую ​​как TTIP (Трансатлантическое торговая и инвестиционное партнерство, — прим.), поскольку этому мешает существующий контекст”, — сказал французский лидер. Также Макрон отметил, что ждет от США каких-то действий по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий.

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Он подчеркнул, что в торговой сделке должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен. По словам Макрона, власти ЕС не может предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства “ориентироваться на новую производственную модель”, которая “уважает” окружающую среду, но при этом заключать сделки со странами, для которых данные условия не важны.

Напомним, 25 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, на которой обсуждался взаимный введения пошлин Вашингтоном и Брюсселем. По словам американского лидера во время переговоров им удалось договориться о мерах, которые помогут избежать торговую войну.

Тампа рассказал, что была достигнута договоренность работать над установлением нулевых пошлин, “нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары”, которые не относятся к автомобилестроению. Также он отметил, что Европейский Союз будет покупать у США сжиженный природный газ.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне сообщил, что “мы воздержимся от дальнейших сборов, пока мы ведем переговоры по решению торговых вопросов и пока одна из сторон не прекратит эти переговоры”.