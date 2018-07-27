Макрон виступив проти торгових переговорів США і ЄС

За словами господаря Єлисейського палацу, країни ЄС і Франція зокрема ніколи не хотіли торгової війни зі США. На його думку, будь-який діалог повинен ґрунтуватися на збалансованих відносинах, але не погрозах. “Я не підтримую початок переговорів відносно широкої торговельної угоди, таку як TTIP (Трансатлантичне торговельна та інвестиційна партнерство, — прім.), оскільки цьому заважає існуючий контекст”, — сказав французький лідер. Також Макрон зазначив, що чекає від США якихось дій зі питання про мита на сталь та алюміній.

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Він підкреслив, що в торговельній угоді повинно обговорюватися сільське господарство, так як жоден європейський стандарт у галузі навколишнього середовища і здоров’я не повинен бути порушений. За словами Макрона, влада ЄС не може пропонувати своїм промисловцям і працівникам сільського господарства “орієнтуватися на нову виробничу модель”, яка “поважає” навколишнє середовище, але при цьому укладати угоди зі країнами, для яких дані умови не важливі.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів зустріч зі главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, на якій обговорювалося взаємний введення мит Вашингтоном і Брюсселем. За словами американського лідера під час переговорів їм вдалося домовитися про заходи, які допоможуть уникнути торгову війну.

Тамп розповів, що була досягнута домовленість працювати над встановленням нульових мит, “нульових нетарифних бар’єрів і нульових субсидій на промислові товари”, які не належать до автомобілебудування. Також він зазначив, що Європейський Союз буде купувати у США зріджений природний газ.

У свою чергу глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за підсумками переговорів з американським президентом Дональдом Трампом в Вашингтоні повідомив, що “ми утримаємося від подальших зборів, поки ми ведемо переговори по вирішенню торговельних питань і поки одна зі сторін не припинить ці переговори”.