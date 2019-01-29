Между ЕС и США разгорается оливковый спор
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем назвала "необоснованными и несправедливыми" пошлины, наложенные Соединёнными Штатами на маслины и оливковое масло из Испании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Сесилия Мальмстрем объявила, что во вторник передаст это дело в систему урегулирования споров Всемирной торговой организации, правила которой были американцами нарушены.
"Вместе с испанскими властями, - добавила она, - мы продолжим решительно защищать интересы европейских производителей".
Напомним, глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США.
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