США, Канада и Мексика на G20 заключат новое торговое соглашение вместо NAFTA

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо планируют подписать в пятницу в Аргентине новый торговый договор между тремя североамериканскими странами, который станет новой альтернативой Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в администрации главы канадского правительства, сообщает УНН.

“Мы всегда стремились к подписанию этого соглашения 30 ноября и мы очень близки, чтобы сделать это”, — сообщила глава канадского МИД Фриланд на телеканале.

Предварительно, пресс-центром премьер-министра было объявлено, что подписание соглашения намечено на 09:00  по времени Буэнос-Айреса (14:00 по Киеву) на полях саммита Группы двадцати. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на церемонии будет сопровождать глава МИД Канады Фриланд.

Ранее, в конце сентября, Канада и Соединенные Штаты заявили, что смогли договориться о перезаключении Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Напомним, мировые лидеры начали приезжать в четверг в Буэнос-Айресе накануне сбора саммита стран “двадцатки”, где ожидается, что на протяжении дня будет просматриваться мировое торговое напряжение, подкрепляемое торговой войной президента США Дональда Трампа с Китаем.

Как сообщал УНН, на этой неделе, на саммите G20, Китай заявил, что они могут достичь торгового соглашения с Соединенными Штатами на заседании Большой двадцатки, если Вашингтон будет “справедливым” и хочет разрядить общую напряжение.

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