США, Канада та Мексика на саміті G20 укладуть нову торгівельну угоду замість NAFTA

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, мексиканський лідер Енріке Пенья Ньєто, і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо планують підписати у п’ятницю в Аргентині новий торговий договір між трьома північноамериканськими країнами, який прийде на зміну Угоді про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Про це в четвер повідомив телеканал CTV із посиланням на джерело в адміністрації глави канадського уряду, повідомляє УНН.

“Ми завжди прагнули до підписання цієї угоди 30 листопада і ми дуже близькі, щоб зробити це”, — повідомила глава канадського МЗС Фріланд на телеканалі.

Попередньо, прес-центром прем’єр-міністра було оголошено, що підписання угоди намічене на 09:00 за часом Буенос-Айреса (14:00 за київським часом) на полях саміту Групи двадцяти. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на церемонії буде супроводжувати глава МЗС Канади Фріланд.

Раніше, наприкінці вересня, Канада і Сполучені Штати заявили, що змогли домовитися щодо переукладання Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

Нагадаємо, світові лідери почали приїжджати у четвер в Буенос-Айресі напередодні збору саміту країн “двадцятки”, де очікується, що на порядку денному буде вбачатись світова торгівельна напруга, що підкріплюється торговою війною президента США Дональда Трампа з Китаєм.

Як повідомляв УНН, на цьому тижні, на саміті G20, Китай заявив, що вони можуть досягти торгової угоди із Сполученими Штатами на засіданні Великої двадцятки, якщо Вашингтон буде “справедливим” і хоче розрядити спільну напругу.

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