США, Канада та Мексика на саміті G20 укладуть нову торгівельну угоду замість NAFTA

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, мексиканський лідер Енріке Пенья Ньєто, і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо планують підписати у п’ятницю в Аргентині новий торговий договір між трьома північноамериканськими країнами, який прийде на зміну Угоді про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Про це в четвер повідомив телеканал CTV із посиланням на джерело в адміністрації глави канадського уряду, повідомляє УНН.