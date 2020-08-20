Місцеві вибори: під час утворення терокругів "юридична чистота" неможлива - ексзаступник голови ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Добитися "юридичної чистоти" під час утворення територіальних округів на місцевих виборах буде неможливо через неузгоджене законодавство. Про це повідомив під час круглого столу ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми зараз візьмемо Виборчий кодекс, наприклад, подивимося питання утворення територіальних округів та виборів депутатів обласної ради, то помітимо те, що на 100% добитися юридичної чистоти під час утворення цих округів буде неможливо. Чому? Тому що законодавець однією рукою мав би ліквідувати і утворювати нові райони, а іншою рукою... у законодавстві зберігаються такі рудименти - міста обласного значення та районного значення. Подивіться по обласних радах, там може досить серйозна проблема виникнути", - сказав Магера.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.