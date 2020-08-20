Місцеві вибори: під час утворення терокругів "юридична чистота" неможлива - ексзаступник голови ЦВК

"Якщо ми зараз візьмемо Виборчий кодекс, наприклад, подивимося питання утворення територіальних округів та виборів депутатів обласної ради, то помітимо те, що на 100% добитися юридичної чистоти під час утворення цих округів буде неможливо. Чому? Тому що законодавець однією рукою мав би ліквідувати і утворювати нові райони, а іншою рукою... у законодавстві зберігаються такі рудименти - міста обласного значення та районного значення. Подивіться по обласних радах, там може досить серйозна проблема виникнути", - сказав Магера.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.