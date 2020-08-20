Местные выборы: во время образования терокругов "юридическая чистота" невозможна - экс-зам главы ЦИКа

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74505 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100256 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124265 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105899 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125888 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100886 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101770 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103811 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101882 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101488 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Местные выборы: во время образования терокругов "юридическая чистота" невозможна - экс-зам главы ЦИКа

Местные выборы: во время образования терокругов "юридическая чистота" невозможна - экс-зам главы ЦИКа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Добиться "юридической чистоты" при образовании территориальных округов на местных выборах будет невозможно из-за несогласованного законодательства. Об этом сообщил в ходе круглого стола экс-заместитель главы ЦИКа Андрей Магера, передает корреспондент УНН.

"Если мы сейчас возьмем Избирательный кодекс, например, посмотрим вопрос образования территориальных округов и выборов депутатов областного совета, то заметим, что на 100% добиться юридической чистоты при образовании этих округов будет невозможно. Почему? Потому что законодатель одной рукой должен ликвидировать и образовывать новые районы, а другой рукой... в законодательстве сохраняются такие рудименты - города областного значения и районного значения. Посмотрите по областных советах, там может достаточно серьезная проблема возникнуть", - сказал Магера.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий.

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