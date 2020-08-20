Местные выборы: во время образования терокругов "юридическая чистота" невозможна - экс-зам главы ЦИКа

"Если мы сейчас возьмем Избирательный кодекс, например, посмотрим вопрос образования территориальных округов и выборов депутатов областного совета, то заметим, что на 100% добиться юридической чистоты при образовании этих округов будет невозможно. Почему? Потому что законодатель одной рукой должен ликвидировать и образовывать новые районы, а другой рукой... в законодательстве сохраняются такие рудименты - города областного значения и районного значения. Посмотрите по областных советах, там может достаточно серьезная проблема возникнуть", - сказал Магера.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий.