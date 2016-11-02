Місце розкопок стародавнього замку в центрі Рівного законсервували
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Археологи розпочали процес консервації місця розкопок - залишків палацу князів Любомирських у центрі Рівного, повідомили кореспонденту УНН управління культури та туризму Рівненського міськвиконкому.
Місце розташування споруди мають засипати 120-ма тоннами піску.
Використовують саме пісок, бо наступного року його буде легко викопати для продовження розкопок. За словами археологів, залишки консервують, щоб дощ і сніг не зіпсували залишки під’їзду до замку.