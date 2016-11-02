Место раскопок древнего замка в центре Ровно законсервировали
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Археологи начали процесс консервации места раскопок - остатков дворца князей Любомирских в центре Ровно, сообщили корреспонденту УНН в управлении культуры и туризма Ровенского горисполкома.
Место расположения сооружения должны засыпать 120-ю тоннами песка.
Используют именно песок, потому что в следующем году его будет легко выкопать для продолжения раскопок. По словам археологов, остатки консервируют, чтобы дождь и снег не испортили остатки подъезда к замку.