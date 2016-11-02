Место раскопок древнего замка в центре Ровно законсервировали

Место расположения сооружения должны засыпать 120-ю тоннами песка.

Используют именно песок, потому что в следующем году его будет легко выкопать для продолжения раскопок. По словам археологов, остатки консервируют, чтобы дождь и снег не испортили остатки подъезда к замку.