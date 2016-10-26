Мін’юст вніс до єдиного державного реєстру 934 відомства щодо посадовців часів В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Мін’юсті внесли до єдиного державного реєстру 934 відомства про осіб, які потрапили під закон про люстрацію, перебуваючи на державних посадах за часів екс-президента Віктора Януковича. Про це у прямому ефірі каналу “112 Україна” заявила Тетяна Козаченко — директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту, передає УНН.
“До єдиного державного реєстру осіб, які є у відомстві Мін’юсту і зараз функціонують, внесені 934 відомості про люстрацію осіб. Ведення цього реєстру забезпечує прозорість та інформування суспільства про застосування заборон до осіб, які на момент застосування до них закону перебували на державних посадах, або в майбутньому будуть претендувати на державні посади”, — наголосила Т.Козаченко.
Як повідомляв УНН, працівників українського Інтерполу перевірять до співучасті у сприянні уникненню відповідальності представників колишнього режиму Віктора Януковича.